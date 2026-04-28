Deutsche Urlauber umarmt und bestohlen: Polizei stoppt Diebespärchen
Mallorca - Die Polizei auf Mallorca hat ein Diebespaar festgenommen, das mehrere Urlauber, darunter Deutsche, ausgeraubt haben soll.
Wie die Mallorca Zeitung berichtet, soll ein Pärchen aus Osteuropa sieben Mallorca-Urlauber unter anderem mithilfe der sogenannten Umarmungstechnik ausgeraubt haben.
Dabei nutzten die beiden die körperliche Nähe, um ihre Opfer abzulenken und ihnen im entscheidenden Moment unbemerkt Wertgegenstände zu entwenden.
So wurde unter anderem eine deutsche Urlauberin Opfer der Masche: Ihr soll dabei eine Halskette im Wert von rund 3000 Euro gestohlen worden sein.
In einem weiteren Fall bot sich der Mann einem britischen Touristen als Fotograf an.
Während dieser für ein Foto posierte, entnahm die Komplizin unbemerkt dessen Geldbörse aus dem Rucksack.
Die Opfer identifizierten das Duo später anhand von Fotos, woraufhin die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen wurden.
Titelfoto: Ingo Wohlfeil/dpa