Tragisches Ende einer Wandertour: Deutscher (†65) stürzt auf Mallorca in den Tod

Palma - Tragödie auf Mallorca ! Ein Deutscher (†65) ist am Donnerstag bei einer Wanderung abgestürzt und noch vor Ort gestorben.

Für einen Deutschen (†65) endete ein Absturz auf Mallorca am Donnerstag tödlich. (Symbolfoto) © Manuel Meyer/dpa

Einen entsprechenden Vorfall bestätigte die spanische Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die elfköpfige Wandergruppe sei in der Nähe des beliebten Bergdorfs Valldemossa im Westen der Urlaubsinsel unterwegs gewesen.

Der 65-Jährige habe mit dem Tempo der anderen Wanderer nicht mithalten können und sei zurückgefallen. Als die Gruppe sein Fehlen bemerkte, sei sie umgekehrt, um ihn zu suchen, teilte die Polizei weiter mit.

Schließlich hätten sie den Deutschen am Fuße eines 30 bis 40 Meter tiefen Abhangs gesichtet und den Notruf gewählt. Rettungssanitäter konnten demnach jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zur Herkunft des Verunglückten aus Deutschland gab es zunächst keine Angaben. Wie die spanische Zeitung "Ultima Hora" berichtete, soll seine Frau bei der Wanderung dabei gewesen sein. Die Familie werde psychologisch betreut.