Einbruchsserie auf Mallorca! Deutsche im Schlaf mit Gas betäubt und ausgeraubt

Mallorca (Spanien) - Dieser Einbruch jagt einem einen Schauer über den Rücken! Ein deutsches Mutter-Tochter-Gespann wurde auf Mallorca im Schlaf betäubt und anschließend ausgeraubt. Offenbar steckt dahinter ein gezieltes System.

Zwei Deutsche wurden auf Mallorca in der Gegend Nova Santa Ponça im Schlaf betäubt und ausgeraubt. © Clara Margais/dpa

Wie die deutsche Unternehmerin gegenüber dem Mallorca Magazin erzählt, ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ihrem Haus in der exklusiven Wohngegend Nova Santa Ponça im Südwesten der Insel.

Von der Tat selbst bemerkten sie in der Nacht nichts. Erst am nächsten Morgen hatten sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte.

"Mir war schwindelig, ich fühlte mich benommen - und hatte einen ganz seltsamen Geschmack im Mund", erzählt die Unternehmerin, die anonym bleiben möchte.

Als auch ihre Mutter wenig später aufstand und über die gleichen Beschwerden klagte, folgte die erschreckende Erkenntnis: Ohne dass die beiden Frauen es bemerkt hatten, waren Schmuck und persönliche Gegenstände abhandengekommen. "In diesem Moment war uns klar: Jemand war in unserem Haus. Und man hat uns betäubt."

Wie Bild inzwischen erfahren haben will, sollen die Täter ihre Opfer mit einem Gas betäubt haben.

Bei genauerem Hinsehen entdeckten die beiden Deutschen Spuren des Einbruchs: Ein Fenster war gewaltsam geöffnet worden, Schmuckkästen lagen achtlos auf dem Boden. Auch eine Geldbörse tauchte wieder auf - allerdings ohne Inhalt. Für die Unternehmerin ist klar: "Hier waren keine Gelegenheitsdiebe am Werk."