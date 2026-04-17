Einbruchsserie auf Mallorca! Deutsche im Schlaf mit Gas betäubt und ausgeraubt
Mallorca (Spanien) - Dieser Einbruch jagt einem einen Schauer über den Rücken! Ein deutsches Mutter-Tochter-Gespann wurde auf Mallorca im Schlaf betäubt und anschließend ausgeraubt. Offenbar steckt dahinter ein gezieltes System.
Wie die deutsche Unternehmerin gegenüber dem Mallorca Magazin erzählt, ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ihrem Haus in der exklusiven Wohngegend Nova Santa Ponça im Südwesten der Insel.
Von der Tat selbst bemerkten sie in der Nacht nichts. Erst am nächsten Morgen hatten sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte.
"Mir war schwindelig, ich fühlte mich benommen - und hatte einen ganz seltsamen Geschmack im Mund", erzählt die Unternehmerin, die anonym bleiben möchte.
Als auch ihre Mutter wenig später aufstand und über die gleichen Beschwerden klagte, folgte die erschreckende Erkenntnis: Ohne dass die beiden Frauen es bemerkt hatten, waren Schmuck und persönliche Gegenstände abhandengekommen. "In diesem Moment war uns klar: Jemand war in unserem Haus. Und man hat uns betäubt."
Wie Bild inzwischen erfahren haben will, sollen die Täter ihre Opfer mit einem Gas betäubt haben.
Bei genauerem Hinsehen entdeckten die beiden Deutschen Spuren des Einbruchs: Ein Fenster war gewaltsam geöffnet worden, Schmuckkästen lagen achtlos auf dem Boden. Auch eine Geldbörse tauchte wieder auf - allerdings ohne Inhalt. Für die Unternehmerin ist klar: "Hier waren keine Gelegenheitsdiebe am Werk."
Mutter und Tochter werden Opfer perfider Einbruchsserie
Als die beiden Frauen am Mittwoch auf der Polizeiwache Anzeige erstatten wollen, wird ihnen klar, dass sie nicht die einzigen Opfer sind. Offenbar handelt es sich um eine Einbruchsserie, bei denen die professionellen Täter ihre Opfer mit Gas betäuben. "Auf der Wache saßen noch andere Deutsche, denen genau dasselbe passiert ist", berichtet die Frau weiter.
Die Guardia Civil wertet nun Aufnahmen von Überwachungskameras und die Spuren der perfiden Einbrüche aus. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Bildmontage: Clara Margais/dpa, Diego Radamés/EUROPA PRESS/dpa