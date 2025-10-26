Deutscher Rentner rast durch Mallorca, weil er Abschleppkosten nicht zahlen will

Mallorca - Ein 70-jähriger Deutscher lieferte sich am Samstag auf Mallorca eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Der Porsche des 70-jährigen Deutschen wurde abgeschleppt. (Symbolfoto) © 123RF/balash25

Wie Mallorca Zeitung berichtet, wurde der Porsche des 70-jährigen Deutschen zuvor abgeschleppt.

Sichtlich verärgert über den Vorfall, erschien der Senior im Abschlepphof Camí de Jesús in Palma, um sein Fahrzeug abzuholen.

Als er erfuhr, dass er eine Auslösegebühr zahlen müsse, eskalierte die Situation: Wütend stieg er in seinen Wagen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit los. Dabei durchbrach er die Ausfahrtschranke und hätte beinahe zwei Mitarbeiter des Geländes mitgerissen.

Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf. Mehrere Streifenwagen suchten nach dem flüchtigen Fahrer und entdeckten den Porsche schließlich in Can Pastilla, unweit der Adresse, auf die das Fahrzeug zugelassen war.