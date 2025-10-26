Deutscher Rentner rast durch Mallorca, weil er Abschleppkosten nicht zahlen will
Mallorca - Ein 70-jähriger Deutscher lieferte sich am Samstag auf Mallorca eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Wie Mallorca Zeitung berichtet, wurde der Porsche des 70-jährigen Deutschen zuvor abgeschleppt.
Sichtlich verärgert über den Vorfall, erschien der Senior im Abschlepphof Camí de Jesús in Palma, um sein Fahrzeug abzuholen.
Als er erfuhr, dass er eine Auslösegebühr zahlen müsse, eskalierte die Situation: Wütend stieg er in seinen Wagen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit los. Dabei durchbrach er die Ausfahrtschranke und hätte beinahe zwei Mitarbeiter des Geländes mitgerissen.
Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf. Mehrere Streifenwagen suchten nach dem flüchtigen Fahrer und entdeckten den Porsche schließlich in Can Pastilla, unweit der Adresse, auf die das Fahrzeug zugelassen war.
Der 70-Jährige muss sich wegen mehrerer Delikte verantworten
Die Beamten forderten den Mann auf, anzuhalten - doch er ignorierte die Anweisungen und setzte seine Flucht fort.
Er durchfuhr mehrere Straßen von Can Pastilla und steuerte anschließend in Richtung des Gewerbegebiets Son Oms, nach S'Aranjassa und schließlich nach Llucmajor.
Erst eine eingerichtete Straßensperre konnte den Porschefahrer stoppen. Der Mann wurde von der Guardia Civil festgenommen, und das Fahrzeug erneut abgeschleppt.
Der 70-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter Sachbeschädigung, Missachtung polizeilicher Anweisungen und rücksichtsloses Fahren.
Bereits am heutigen Sonntag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/balash25, Ingo Wohlfeil/dpa