Großbrand auf Mallorca: Rauchschwaden und Explosionen auf Lieblingsinsel der Deutschen
Palma (Spanien) - Unweit des mallorquinischen Flughafens, wo täglich Hunderte Deutsche in den Urlaub starten, ist am Montag ein großes Feuer ausgebrochen, dessen Rauchwolke selbst aus mehreren Kilometern Entfernung noch sichtbar war.
Gegen 15.15 Uhr wurde die Feuerwehr auf Mallorca in Alarmbereitschaft versetzt. Auf dem Mercapalma-Markt, direkt neben dem Flughafen von Palma de Mallorca, ist ein Feuer ausgebrochen, welches sich rasant ausbreitete, heißt es in einem Bericht von "Ultima Hora".
Auf dem Marktplatz soll ein Lkw aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen haben. Die Flammen griffen schnell auf nebenstehende Fahrzeuge über, weswegen binnen weniger Minuten vier weitere Laster – darunter zwei Auflieger – lichterloh brannten. Auch zwei Laderampen wurden durch das zerstörerische Inferno in Mitleidenschaft gezogen.
Doch damit nicht genug: Neben den Lkw griff das Feuer auch auf ein angrenzendes Feld über. Gleichzeitig wurde der Brandschutzplan des mallorquinischen Flughafens aktiviert, da die Flammen dem Flughafengelände bedrohlich nahekamen. Der Flugverkehr konnte jedoch weiterhin aufrechterhalten werden.
Augenzeugen berichteten zudem von mehreren lauten Explosionen, die durch die größte Stadt auf der Insel schallten.
Die Feuerwehr stellte später fest, dass die Reifen der brennenden Fahrzeuge geplatzt sind und dieser Knall wahrscheinlich als Explosion wahrgenommen wurde.
Zwei Einsatzkräfte in medizinischer Behandlung
Der nachfolgende Großeinsatz der Feuerwehr gestaltete sich als alles andere als einfach. Zwei Einsatzkräfte mussten inmitten der Löscharbeiten aufgrund einer Rauchvergiftung medizinisch behandelt werden, eine weitere Person erlitt während der Feuerbekämpfung eine Panikattacke.
Die Menge an trockenem Brennmaterial machte das Feuer schwer kontrollierbar. Zudem musste die Feuerwehr mit großer Vorsicht die Löscharbeiten angehen, da der Treibstoff in dem Tank der Fahrzeuge ein erhebliches Explosionsrisiko barg.
Sicherheitshalber evakuierte die Feuerwehr Anwohner aus der angrenzenden Siedlung "Son Banya".
Titelfoto: Fotomontage: Jasmin Rödiger / EinsatzReport24