Neben Fußballstadion: Einsatzkräfte bemerken, dass eine Sache am Toten fehlt

Mallorca (Spanien) - Unweit des Stadions von Atlético Baleares, einem spanischen Drittligisten, wurde eine Leiche entdeckt. Doch der Tote gibt einige Rätsel auf.

Auch die Einsatzkräfte, die wenig später auf dem Parkplatz eintrafen, konnten nichts mehr für den 20-Jährigen tun. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

So berichtet das "Mallorca Magazin", dass ein Mitarbeiter einer örtlichen Autovermietung am vergangenen Sonntagmittag gegen 13 Uhr wie so oft ein Fahrzeug auf einem Parkplatz nahe dem Stadion abstellen wollte. Doch dabei machte er eine fürchterliche Entdeckung.

Auf dem Parkplatz entdeckte er einen leblosen 20-jährigen Mann – ohne Schuhe. Sofort rief er den Notarzt, doch auch die wenig später eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der 20-Jährige nicht Opfer eines Gewaltverbrechens.

Trotzdem bleibt die Frage, wie der Mann ums Leben gekommen ist und warum er keine Schuhe mehr anhatte.