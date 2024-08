Plötzlich gesperrte Strände auf Mallorca: Was hat es damit auf sich?

Manacor - An den Eingängen einiger Strände oder Buchten der Gemeinde Manacor auf Mallorca tauchten am vergangenen Samstag plötzlich Schilder auf. Darauf steht geschrieben, dass die Strände geschlossen sind - von einer offiziellen Behörde stammen sie allerdings nicht.

An mehreren Stränden und Buchten sind die Warnschilder plötzlich aufgetaucht. © Montage: X/Caterva_mnc

In letzter Zeit wird der Massentourismus in vielen Ländern zum Problem und es folgen Proteste, so auch in Spanien. Die antikapitalistische Gruppe "Caterva" beteiligte sich mit Aktionen auf Mallorca.

Zuletzt haben mehrere Aktivisten Strände und Buchten im Gebiet der Gemeinde Manacor "gesperrt", wie die "Mallorca Zeitung" berichtet.

Bei der Protestaktion will man vor allem auf die durch Touristen völlig überfüllten Strände aufmerksam machen.

Das wird auch klar, wenn man die Schilder liest. "Strand geschlossen" steht groß auf ihnen geschrieben, darunter wird erklärt: "Wegen Erholung der Einwohner geschlossen".