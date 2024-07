17.000 Kreuzfahrt-Touristen an einem Tag - Gemeinderat ruft "Lockdown" für Einheimische aus

Santorin (Griechenland) - 17.000 Touristen an einem Tag bei nur 15.480 Einwohnern. Die pittoreske Mittelmeerinsel Santorin wird vom Massentourismus regelrecht überrollt.

"Ein weiterer schwieriger Tag für unsere Stadt und Insel mit der Ankunft von 17.000 Besuchern von Kreuzfahrtschiffen!!! Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit und reduzieren unsere Bewegungen so weit wie möglich!!!", sagte der gewählte Politiker am Dienstag bei Facebook.

Gemeinderat Panos Kavallaris sprach bereits von einem "schwierigen Tag". Er forderte in einer "Notfallmitteilung" die einheimische Bevölkerung indirekt auf, in ihren Häusern zu bleiben, ganz wie beim verhassten Lockdown.

Am Dienstag wurden 17.000 Kreuzfahrt-Touristen auf Santorin erwartet. Dazu kommen noch der ein oder andere Pauschalurlauber und Individual-Tourist.

Was zu viel ist, ist zu viel.

Jedes Jahr kommen Millionen auf die kleine Insel. Stadtrat Panos Kavallaris hat die Inselbewohner am Dienstag bei Facebook dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. © Montage: Angelos Tzortzinis/dpa, Panos Kavallis

Zwar löschte Gemeinderat Kavallaris den Post am Nachmittag wieder. Doch die meisten Einwohner Santorins dürften dem Politiker wohl in einem Punkt recht geben: Für sie ist die Situation unerträglich, die Infrastruktur der Insel ist am Limit.

Doch im Gegensatz zu Mallorca, wo Einheimische seit Wochen auf die Straße gehen, um ihrem Unmut über den ausufernden Massentourismus Luft zu machen, zeigen sich die Menschen von Santorin angesichts der vielen Gäste verständnisvoll.

Denoch will der Bürgermeister nun eine Obergrenze für Kreuzfahrtschiffe einführen.