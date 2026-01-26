Sex-Hölle auf Ferieninsel: Polizei befreit 15 Frauen aus Zwangsprostitution

Mallorca (Spanien) - Die Polizei auf Mallorca hat 15 Frauen befreit, die unter dem Vorwand eines Jobangebots auf die Insel gelockt und zur Zwangsprostitution gezwungen worden waren.

Die Nationalpolizei soll eine mutmaßliche Menschenhändler- und Zuhälterstruktur zerschlagen haben. © Bildmontage: X/Screenshot/Policía Nacional

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, hat die Nationalpolizei nach eigenen Angaben eine mutmaßliche Menschenhändler- und Zuhälterstruktur zerschlagen.

Die Frauen - überwiegend asiatischer Herkunft - seien über Anzeigen in sozialen Netzwerken angeworben worden unter dem Vorwand, als therapeutische Masseurinnen mit rund 2000 Euro Monatslohn, als Köchinnen oder als Betreuerinnen zu arbeiten.

Einige Opfer befanden sich dabei bereits in Spanien, andere reisten aus China an, um die vermeintlichen Arbeitsangebote anzunehmen.

Die Organisation übernahm zunächst Reise- und Transportkosten, wandelte diese jedoch später in eine Schuldenlast um, die die Frauen durch Zwangsprostitution "abbezahlen" sollten. Auf Mallorca wurden sie in Wohnungen untergebracht und mussten dort rund um die Uhr zur Verfügung stehen - sieben Tage die Woche, ohne Bewegungsfreiheit und ohne die Möglichkeit, Kunden abzulehnen.

Zudem wurden sie zu Hausbesuchen gezwungen und in einzelnen Fällen dazu gedrängt, ohne Kondom Sex zu haben, wofür die Organisation zusätzlich Geld kassierte.