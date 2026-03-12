Zeche geprellt, Mietwagen nicht zurückgegeben: Deutscher Malle-Tourist in Haft

Palma/Barcelona - Hotelrechnung offen, Mietwagen nicht zurückgegeben: Ein Mallorca -Urlauber aus Deutschland ist wegen Betrugs und Diebstahls in Spanien festgenommen worden.

Der Deutsche wurde in Barcelona festgenommen. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa | Clara Margais

Der Mann habe auf Mallorca Urlaub in einem Hotel gemacht, teilte die Polizei mit. Als er seinen Aufenthalt verlängern wollte, hätten die Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert, zunächst seine offene Rechnung zu begleichen.

Daraufhin sei der Gast wenig später verschwunden und habe eine unbezahlte Rechnung in Höhe von mehr als 6000 Euro hinterlassen. Zudem meldete eine Mietwagenfirma bei der Polizei, dass der Urlauber sein Auto nicht zurückgegeben habe.