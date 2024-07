Schluss mit Handtuchkrieg? Mallorca plant Lösung, die viele empört!

Palma - In der sengenden Sommerhitze Mallorcas wollen sich viele Badegäste einen Platz im Schatten sichern - und das am besten so schnell wie möglich! Doch der Handtuchkrieg um die Liegen an den beliebten Stränden soll bald der Vergangenheit angehören. Helfen soll eine App - doch die macht vor allem Einheimische noch frustrierter.