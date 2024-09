Sex-Spaß auf Malle eskaliert: Deutscher setzt Liebhaber unter Drogen und steckt ihm zwei Äpfel in den Po

Mallorca - Der Fantasie beim Liebesspiel sind bekanntermaßen kaum Grenzen gesetzt - doch das beidseitige Einverständnis sollte zu jeder Zeit gegeben sein. Das ignorierte ein auf Mallorca lebender Deutscher kürzlich aber offenbar gehörig - und führte seinem Bett-Gesellen kurzerhand zwei Äpfel in dessen After ein! Wenig später klickten die Handschellen ...

Der Deutsche ging bei dem Sex-Spiel in Palma gehörig zu weit! (Symbolfoto) © 123RF/juanjo39

Die fragwürdige Sexualpraktik geschah offenbar nicht nur gegen den Willen des (mutmaßlichen) Spaniers - das Opfer der Apfel-Attacke landete laut der Zeitung Ultima Hora sogar im "Son Llàtzer"-Krankenhaus!

Die beiden Männer hatten sich demnach vor einigen Tage per Dating-App kennengelernt und zunächst wohl gut verstanden. Doch beim Liebesakt ging der Deutsche am vergangenen Dienstag schließlich viel zu weit. Wie die spanische Zeitung einen Tag später berichtete, wollte der Mann sein Verlangen durch "unorthodoxe Techniken" befriedigen.

Dies geschah zunächst auch im Einverständnis: Er durfte dem anderen Mann in seiner Wohnung in Palma kleine Gegenstände in seinen After einführen. Doch dann geriet die Situation außer Kontrolle. Der Deutsche soll sein Opfer unter Drogen gesetzt und ihm die Äpfel in das Rektum gesteckt haben!

Der Misshandelte musste am Folgetag ins Krankenhaus gebracht werden.