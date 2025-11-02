Tierisches Todesdrama: 27 Jagdhunde sterben qualvoll auf Malle-Fähre

Palma de Mallorca (Spanien) - Auf einer Fährüberfahrt von Barcelona nach Mallorca sind 27 Jagdhunde qualvoll verendet. Die Tiere wurden nach der Ankunft auf der spanischen Urlaubsinsel in einem geschlossenen Transporter im Laderaum des Schiffes tot aufgefunden, wie mallorquinische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Die Polizei ermittelt im Fall des Hunde-Dramas. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Neun von insgesamt 36 Hunden seien halb bewusstlos, aber lebend geborgen worden, hieß es. Der Transporter habe nach ersten Erkenntnissen keine ausreichende Belüftung gehabt.

Die Tiere gehörten zu einer Gruppe mallorquinischer Jäger, die zur Waldschnepfen-Saison nach Litauen gereist waren, um dort mit ihren Hunden zu trainieren, wie die Regionalzeitungen "Diario de Mallorca" und "Última Hora" berichteten.

Der Naturschutzdienst der Polizeieinheit Guardia Civil (Seprona) nahm eine Untersuchung auf, um die Verantwortlichen zu ermitteln. Eine Autopsie der Tiere soll zunächst die genaue Todesursache klären.

Die Jäger weisen derweil jede Schuld von sich und sprechen von "grober Fahrlässigkeit" seitens der Transportfirma. Sie forderten eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen.