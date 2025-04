Tragischer Tod auf Mallorca: Deutscher erleidet Krampfanfall bei Klettertour

Rettungskräfte mussten die Leiche des Verunglückten mit einem Hubschrauber bergen. (Symbolbild) © Cedida/Europa Press/dpa

Der Mann war am gestrigen Montagnachmittag mit seinem Begleiter in den Bergen um Génova in der Nähe der mallorquinischen Hauptstadt Palma de Mallorca auf einer Seilklettertour unterwegs.

Jedoch klagte der 55-Jährige plötzlich über Unwohlsein, woraufhin seine Begleitung gegen 17 Uhr den Notruf wählte.

Wie Ultima Hora berichtet, verlor der Deutsche das Bewusstsein, Rettungskräfte wiesen die Begleitperson umgehend per Telefon zu Wiederbelebungsmaßnahmen an.

Einsatzkräfte machten sich währenddessen zu Fuß auf den Weg zu dem Verunglückten, jedoch waren sie eine halbe Stunde unterwegs, bis sie den Deutschen erreicht hatten.

Bei ihrer Ankunft gab der Kletterer bereits kein Lebenszeichen mehr von sich, dennoch starteten die Sanitäter erneut Wiederbelebungsversuche.