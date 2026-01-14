Tragisches Ende auf Mallorca: Vermisster Deutscher tot in Wohnung aufgefunden

Palma (Mallorca) - Ein 65-jähriger Deutscher wurde auf Mallorca als vermisst gemeldet. Wenig später wurde er tot aufgefunden.

Der Deutsche (†65) wurde von der Polizei leblos in seiner Wohnung gefunden. (Symbolfoto) © Ingo Wohlfeil/dpa

Wie die mallorquinische Zeitung Ultima Hora berichtet, hatte sein Chef den Mann bereits am 8. Januar als vermisst gemeldet, nachdem er nicht zur Arbeit erschienen war, obwohl er sonst sehr zuverlässig war.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und stellte fest, dass sein Handy zwar Empfang hatte, aber niemand abnahm.