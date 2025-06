04.06.2025 06:36 2.933 Tragödie auf Mallorca: Deutscher Urlauber stirbt vor den Augen seiner Frau

Tragödie am Strand: Deutscher Urlauber (†82) stirbt am Dienstagvormittag am Strand von Cala Millor in Mallorca vor den Augen seiner Frau.

Von Isabel Klemt

Cala Millor (Spanien) - Tragödie auf Mallorca: Ein 82-jähriger deutscher Urlauber stirbt am Dienstagvormittag am Strand von Cala Millor direkt vor den Augen seiner Ehefrau.

82-Jähriger brach beim Baden zusammen.

Herzstillstand trat vor zahlreichen Badegästen ein.

Rettungsschwimmer kämpften 35 Minuten um sein Leben.

Ein sonniger Strandtag nahm ein tragisches Ende, als ein 82-Jähriger beim Baden plötzlich zusammenbrach. Wie Mallorca Zeitung berichtet, ging der Mann gegen 11 Uhr ins Wasser, doch nur wenige Minuten später erlitt er vor den Augen seiner Frau und zahlreicher Badegäste einen Herzstillstand. Rettungsschwimmer eilten sofort zur Hilfe und kämpften rund 35 Minuten lang unermüdlich um sein Leben. Doch als schließlich der Rettungsdienst eintraf, war es bereits zu spät. Die Sanitäter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Vorfall sorgte am Strand für große Betroffenheit und tiefe Trauer.

