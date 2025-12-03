Vermisst auf Mallorca: Demenzkranker Deutscher spurlos verschwunden

Mallorca (Spanien) - Ein deutscher Urlauber wird seit Montag auf Mallorca vermisst. Die Polizei vor Ort bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes.

Arnold J. (70) wird seit Montag auf Mallorca vermisst. © Bildmontage: X/Screenshot/Emergencies_112

Wie der Einsatzleitdienst der Illes Balears (Balearische Inseln, Spanien) berichtete, wird der 70-jährige Arnold J. seit Montag vermisst.

Demnach wurde der Deutsche zuletzt am frühen Montagmorgen an der Playa de Palma gesehen, im Bereich Les Meravelles zwischen den Balnearios 9 und 10.

Der 70-Jährige leidet an seniler Demenz und hat offenbar die Orientierung verloren.

Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, von normaler Statur, mit braunen Haaren und braunen Augen.

Zuletzt trug er eine braune Hose und ein grau-orangefarbenes Sweatshirt.