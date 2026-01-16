5.981
Tragisches Ende auf Mallorca: Vermisster Deutscher tot in Wohnung aufgefunden
Palma (Mallorca) - Ein 65-jähriger Deutscher wurde auf Mallorca als vermisst gemeldet. Wenig später wurde er tot aufgefunden.
Wie die mallorquinische Zeitung Ultima Hora berichtet, hatte sein Chef den Mann bereits am 8. Januar als vermisst gemeldet, nachdem er nicht zur Arbeit erschienen war, obwohl er sonst sehr zuverlässig war.
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und stellte fest, dass sein Handy zwar Empfang hatte, aber niemand abnahm.
Als Beamte der Mordkommission am Montagnachmittag schließlich die Wohnung des 65-Jährigen überprüften, fanden sie den Deutschen tot vor.
Laut den Gerichtsmedizinern starb er an Herzversagen.
