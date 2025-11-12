Vier Tote bei Club-Einsturz: Betreiber zahlt 250.000 Euro

Mallorca - Nach dem tragischen Einsturz eines voll besetzten Restaurants an der Playa de Palma im Mai 2024, bei dem vier Menschen ums Leben kamen , darunter zwei Deutsche, muss sich nun der österreichische Betreiber Christian A. vor Gericht verantworten.

Dem Betreiber wird fahrlässige Tötung in vier Fällen sowie fahrlässige schwere Körperverletzung in sechs Fällen vorgeworfen. (Archivbild) © dpa/Clara Margais

Wie Mallorca News berichtet, hatte das Gericht den Betreiber des Medusa Beach Club bereits mehrfach vorgeladen, doch der Termin wurde insgesamt viermal aus verschiedenen Gründen verschoben, bis es am Dienstagmorgen schließlich zu seiner Aussage vor dem Ermittlungsrichter kam.

Bereits Ende Juni 2024 war Christian A. von der spanischen Nationalpolizei festgenommen worden. Ihm wurden fahrlässige Tötung in vier Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung in sechs weiteren Fällen vorgeworfen. Doch noch am selben Tag kam er wieder auf freien Fuß, da er die Aussage verweigerte.

Bei seiner Anhörung gab Christian A. nun jedoch laut Europa Press an, an den Umbauarbeiten, die später als illegal eingestuft wurden und offenbar zum Unglück führten, im Jahr 2013 nicht beteiligt gewesen zu sein. Denn als er das Lokal 2021 übernahm, sei er von den Behörden nicht auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen worden.

Laut Palmas Bürgermeister Jaime Martínez verfügte die eingestürzte Dachterrasse jedoch über keine gültige Betriebserlaubnis.