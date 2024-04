Mysteriöses Verschwinden am Ballermann: Hendrik wieder aufgetaucht!

Die letzte Aufnahme von Hendrik, bevor er für mehrere Tag verschwand. Mittlerweile wurde er gefunden. © Screenshot/Facebook/Michael Müller Mallorca Pirat

Hendrik konnte nach langer Suche am Freitag am Flughafen von Mallorca aufgefunden werden, wie "RTL" berichtete. Dort sei er von Fremden erkannt worden, nachdem im Internet zuvor eine große Suchaktion in Gang gesetzt worden war.

"Glücklicherweise haben wir unseren Hendrik heute Morgen wohlbehalten wieder gefunden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wir fliegen nun nach langer Suche erschöpft aber erleichtert nach Hause", erklärte einer von Hendriks Freunden gegenüber dem Sender.

Während die Freunde von Hendrik im Internet um Hinweise baten, warf sein Verschwinden zunächst viele Fragen auf.

Laut der Vermisstenanzeige, die im Netz vielfach geteilt wurde, sei Hendrik am 16. April nach Mallorca gereist und habe geplant, die spanische Urlaubsinsel vier Tage später wieder zu verlassen. Doch am vergangenen Samstag, dem Tag der Abreise, begann das Chaos: Seither sei der 35-Jährige ohne Dokumente, Handy oder Geld unterwegs gewesen. Seine Kollegen hätten ihn seitdem nicht mehr gesehen.

Doch ganz wie vom Erdboden verschluckt war der Mann aus Paderborn zunächst nicht: So sei er mehrfach auf der berühmten Schinkenstraße oder am Strand gesichtet worden. Er sei sogar am vergangenen Dienstag am Flughafen gesichtet worden, wo er sich in Begleitung einer anderen Person auf dem Weg zu seinem Ersatzflug gemacht haben soll. Diesen habe er jedoch nie angetreten.