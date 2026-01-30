Nach Bar-Feuer auf Malle: Anwalt fordert sieben Jahre Haft für Kegelbrüder

Palma de Mallorca (Spanien) - Dreieinhalb Jahre ist es her, jetzt hat die spanische Justiz Anklage gegen acht Hobbykegler aus dem Münsterland ( NRW ) erhoben. Der Vorwurf: vorsätzliche Brandstiftung auf Mallorca . Die Deutschen sollen jahrelang hinter Gitter!

Das Restaurant "Why Not" in der Nähe des Ballermanns stand am 20. Mai 2022 in Flammen. © -/5vision/dpa

Die Anklage bestätigte die Rechtsanwältin der "Kegelbrüder", María Barbancho, der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zuvor berichtete die Süddeutsche Zeitung.

Wie die Mallorca Zeitung unter Berufung auf die vorliegende Anklageschrift schrieb, fordert die Staatsanwaltschaft je sieben Jahre Haft für die Urlauber. Auch wird Schadenersatz in Höhe von 100.000 Euro verlangt.

Die Kegelbrüder sollen im Mai 2022 mit noch glimmenden Zigaret­tenstummeln die Kneipe "Why not Mallorca" in Brand gesteckt haben. Vom Balkon ihres Hotelzimmers darüber hätten sie die Stummel sowie Alkohol auf das Schilfdach geworfen. Neben der Bar fingen auch ein Bordell, eine Wohnung sowie Teile eines angrenzenden Hotels Feuer. Auch Menschen wurden verletzt!