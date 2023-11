Mann bricht in Altenheim ein und vergewaltigt 90-Jährige

Sydney - In Australien soll ein 34-jähriger Mann in einem Seniorenheim eine 90-jährige Frau vergewaltigt haben.

Die 90-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und traumatisiert. (Symbolbild) © 123RF/tan4ikk

Der Verdächtige sei in der vergangenen Woche am späten Abend in das Gebäude in dem Ort Bateau Bay an der Ostküste eingedrungen und habe die alte Dame dort attackiert, berichtete der australische "Guardian" am Dienstag unter Berufung auf die Polizei.

Die Leiterin der Abteilung für Sexualverbrechen, Jayne Doherty, sprach von einer "entsetzlichen" Tat und betonte, eine wehrlose alte Dame in der Sicherheit ihres Zuhauses auf diese Weise anzugreifen, sei unvorstellbar.

Das Opfer sei traumatisiert und habe zudem schwere Verletzungen davongetragen, hieß es weiter.