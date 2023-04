Mann klettert über Mauer in Kindergarten und tötet vier Kinder auf brutale Art und Weise

Blumenau - Ein Angreifer ist in einen Kindergarten in Brasilien eingedrungen und hat vier Kinder mit einem Axt-ähnlichen Gegenstand getötet.

Der 25-jährige Mann war am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der südlich gelegenen Stadt Blumenau über eine Mauer geklettert, um in den Kindergarten zu gelangen, wie Vertreter der Polizei und der Regierung des Bundesstaats Santa Catarina mitteilten. Vier weitere Kinder wurden bei dem Angriff verletzt.

Ein Großaufgebot der Polizei sicherte den Kindergarten ab. © Anderson COELHO / AFP

Eine Beschäftigte der Einrichtung schilderte der Nachrichten-Website "Metropoles", wie sie mehrere Kinder in einer Toilette versteckt habe, während der Angreifer auf dem Spielplatz gewesen sei. "Er ging zum Töten auf den Spielplatz", sagte sie.

Der Gouverneur von Santa Catarina, Jorghinho Mello, erklärte, die Tat erfülle ihn mit "tiefer Trauer". Die Stadt Blumenau setzte den Unterricht an den städtischen Schulen am Mittwoch aus und sagte die Ostersonntagsfeiern ab. Sie rief eine 30-tägige Trauerzeit aus.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. "Für eine Familie gibt es keinen größeren Schmerz als ihr Kind oder Enkelkind zu verlieren, erst recht, wenn es in einem Gewaltakt gegen unschuldige und wehrlose Kinder geschieht", schrieb der Präsident im Onlinedienst Twitter.

In den vergangenen Jahren hat in Brasilien die Zahl von Gewalttaten an Schulen zugenommen. In der vergangenen Woche tötete ein 13-Jähriger in einer Schule in São Paulo einen Lehrer.