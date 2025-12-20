Mann mit Down-Syndrom rüttelt immer an Treppenstreben: Der Grund geht einem so nahe

USA - Als Erin Johnson ihren Bruder dabei filmte, wie er immer wieder an den Streben ihrer Treppe rüttelte, ahnte sie zunächst nicht, was der Grund für das Verhalten des Mannes mit Down-Syndrom war. Die Erkenntnis dahinter war umso rührender.

Matt, der mit Down-Syndrom auf die Welt kam, kontrollierte zur Verwunderung seiner Schwester immer wieder die Treppe. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/erinadvocates

Johnson, die mit ihrer Familie in den USA wohnt, dokumentiert auf Social Media ihren Alltag, der vor allem von ihrem jüngeren Bruder Matt geprägt ist.

Erin und ihr Mann entschlossen sich auch aus diesem Grund vor etwa einem Jahr, einen Jungen zu adoptieren, der genau wie Matt mit Trisomie 21 auf die Welt kam.



Die Kennenlernphase war für Matt trotzdem nicht ganz leicht, fügt sie aber hinzu, da Mav "laute, erschreckende Geräusche" von sich gibt, Anzeichen eines Traumas zeigt und "vielleicht nicht mehr so süß ist wie ein Baby". Anders als die Babys und Kinder in seiner Familie lernte Matt seinen neuen Neffen nicht kurz nach der Geburt kennen, sondern als Teenager.

"Ich glaube, das hat Matt überfordert, und er weiß immer noch nicht so recht, was er von seinem Neffen halten soll", schreibt Erin in einem Instagram-Beitrag.

Und dennoch hat sich Erins Bruder dazu entschlossen, sich um Mav zu kümmern. Das beweist das Treppen-Video, in dem man Matt die Streben einzeln und präzise überprüfen sieht.

Der Grund? Mav benötigt die Treppenstreben, um die Stufen selbstständig bezwingen zu können. Sollte also eine locker oder defekt sein, könnte der Teenager stürzen.