Mann mit Down-Syndrom rüttelt immer an Treppenstreben: Der Grund geht einem so nahe
USA - Als Erin Johnson ihren Bruder dabei filmte, wie er immer wieder an den Streben ihrer Treppe rüttelte, ahnte sie zunächst nicht, was der Grund für das Verhalten des Mannes mit Down-Syndrom war. Die Erkenntnis dahinter war umso rührender.
Johnson, die mit ihrer Familie in den USA wohnt, dokumentiert auf Social Media ihren Alltag, der vor allem von ihrem jüngeren Bruder Matt geprägt ist.
Erin und ihr Mann entschlossen sich auch aus diesem Grund vor etwa einem Jahr, einen Jungen zu adoptieren, der genau wie Matt mit Trisomie 21 auf die Welt kam.
Die Kennenlernphase war für Matt trotzdem nicht ganz leicht, fügt sie aber hinzu, da Mav "laute, erschreckende Geräusche" von sich gibt, Anzeichen eines Traumas zeigt und "vielleicht nicht mehr so süß ist wie ein Baby". Anders als die Babys und Kinder in seiner Familie lernte Matt seinen neuen Neffen nicht kurz nach der Geburt kennen, sondern als Teenager.
"Ich glaube, das hat Matt überfordert, und er weiß immer noch nicht so recht, was er von seinem Neffen halten soll", schreibt Erin in einem Instagram-Beitrag.
Und dennoch hat sich Erins Bruder dazu entschlossen, sich um Mav zu kümmern. Das beweist das Treppen-Video, in dem man Matt die Streben einzeln und präzise überprüfen sieht.
Der Grund? Mav benötigt die Treppenstreben, um die Stufen selbstständig bezwingen zu können. Sollte also eine locker oder defekt sein, könnte der Teenager stürzen.
Mann mit Down-Syndrom kümmert sich rührend um Nichten und Neffen
Als Erin dahinterkam, was ihr Bruder da auf der Treppe machte, musste sie einfach ihr Handy zücken. "Herzerwärmend", meint sie gerührt. Der Clip wurde allein auf Instagram über 11 Millionen Mal angeklickt.
Die Geschwister wollen mit ihrem Content Vorurteile gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen bekämpfen. Was besonders auffällt: Matts fürsorgliche und zauberhafte Art, mit seinen Nichten und Neffen umzugehen - eben auf seine ganz eigene besondere Art und Weise.
Bereits bei Matts und Mavs erstem Aufeinandertreffen war klar, dass die beiden eine besondere Bindung haben werden.
"Sie tauschten Blicke aus, die so viel bedeuteten wie: 'Hey, du siehst aus wie ich', 'Ich verstehe dich', 'Ich kenne das'", erinnert sich Mutter Erin.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/erinadvocates