Mann will Selfie mit Elefanten machen - dann wird er totgetrampelt!

Wie die Zeitung "Times of India" berichtet, kam es am Dienstag im indischen Bundesstaat Tamil Nadu zu einer schrecklichen Tragödie. Demnach wollte sich am Nachmittag ein junger Bewohner der kleinen Ortschaft Kattu Kolai am Dorfrand erleichtern, ging in die Hügel und verrichtete seine Notdurft.

Währenddessen sah der 27-Jährige zwei Elefanten am Waldrand. Kurz darauf beendete er sein Geschäft, ging zu den Tieren hin und begann, sie zu fotografieren. Doch der junge Mann wurde übermütig und wollte wohl ein Selfie aus nächster Nähe machen.

Dann passierte das Unglück: Unvermittelt stürmte einer der Elefanten los.

Der Selfie-Jäger hatte keine Chance und wurde vom mehr als zwei Tonnen schweren Tier völlig zertrampelt. Er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.



Dorfbewohner sahen wohl die Tragödie und verständigten die Forstbehörde. Den Rangern gelang es, die wilden Tiere zu vertreiben und den Leichnam zu bergen.