Horror im Freizeitpark: Karussell kracht in Mann, der Hund retten will

Lençóis Paulista (Brasilien) - Es war die klassische Verkettung unglücklicher Umstände! Was als Tag im Vergnügungspark begann, endete für einen jungen Mann bitterernst. Spektakuläre Aufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, verdeutlichen das ganze Ausmaß des Brasilien-Dramas.

Hier ist die Freizeitpark-Welt noch in Ordnung. Wenige Sekunden später ereignet sich das Drama. © Screenshot/Instagram/warriorforanimals

Fahrgeschäfte sollten Spaß machen, Menschenmassen anlocken und in erster Linie sicher sein.

Der nachfolgende Fall aus Südamerika dürfte hingegen selbst die größten Adrenalin-Junkies aus ihren ansonsten seelenruhigen Ankern reißen. Der kurze Clip, der auf Instagram steil viral ging, zeigt ein fast voll besetztes Karussell während der Fahrt.

Die mutigen Passagiere hängen für einige Sekunden in schwindelerregender Höhe kopfüber in ihren Sitzen, als das Unglück am Boden seinen Lauf nimmt.

Unter einer ohrenbetäubenden Partybeschallung kracht das Fahrgeschäft mit Karacho in die Tiefe, wo sich zu ebenjenem Zeitpunkt ein Mann aufhält. Der ist jedoch nicht etwa leichtsinnig oder gar lebensmüde, sondern auf einer tierisch mutigen Rettungsmission.