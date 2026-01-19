OnlyFans-Star bietet über zehn Millionen US-Dollar für seltene Pokémon-Karte

Los Angeles (USA) - Ein außergewöhnliches Angebot auf Instagram sorgt derzeit für Aufsehen. OnlyFans-Star Emmie Bunni (23) hat Logan Paul (30) eine Megasumme für eine der seltensten Pokémon-Karten der Welt geboten.

Emmie Bunni (23) bot Logan Paul (30) eine beachtliche Summe - dieser lehnte er jedoch ab. © Fotomontage/Instagram/bunni.emmie/loganpaul

Die 23-Jährige stellte dem Influencer 10,2 Millionen US-Dollar (ca. 8,8 Millionen Euro) für seine legendäre "Pikachu Illustrator"-Karte in Aussicht, berichtet TMZ.

Paul habe sich jedoch entschieden, das Angebot auszuschlagen und die Karte weiterhin über ein renommiertes Auktionshaus versteigern zu lassen. Offenbar glaubt er, dort einen noch höheren Erlös erzielen zu können.

Die Pikachu-Karte gilt unter Sammlern als Heiliger Gral, da diese in einem perfekten Erhaltungszustand ist, erklärte das Newsportal. Der 30-Jährige hatte das Sammlerstück bereits 2022 selbst für einen Betrag von über fünf Millionen Dollar (ca. 4,3 Millionen Euro) erworben.

"Ich habe Logan das Doppelte dessen geboten, was zu diesem Zeitpunkt geboten wurde. 10,2 Millionen sind unglaublich viel Geld für eine Pokémon-Karte - aber sie hat für mich einen besonderen Wert", ließ Bunni wissen.

Zugleich stellte sie klar, dass der Preis ihr absolutes Limit sei.