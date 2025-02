Heftige Reaktion auf Medikamente: Influencerin stirbt nach Fettabsaugung!

Mexiko - Nur wenige Tage nach einer Schönheitsoperation: Eine mexikanische Influencerin ist an den Folgen einer Fettabsaugung gestorben.

Denisse Reyes (27) starb nach einer Schönheitsoperation. © Screenshot/Facebook/Massiel Reyes

Der 27-jährigen Denisse Reyes wurde vor dem Eingriff ein Medikament verabreicht. Wie die New York Post berichtete, hatte sie darauf eine schwere Reaktion, was später zu ihrem Tod führte.

"Sie fing an, sich krank zu fühlen und erlitt einen Herzstillstand", so ihr Onkel.

Schnell wurde die 27-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie schließlich am vergangenen Mittwoch verstarb. Ihr Onkel gab weiter an, dass sie keine Vorerkrankungen gehabt habe.

Außerdem erklärte er, dass er mit den Gesundheitsbehörden in Kontakt stehe, um eine Klage gegen die Schönheitsklinik einzureichen.