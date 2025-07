Unsichtbare Gefahr: Mutter und Söhne sterben an tödlichem Gas

Michoacán (Mexiko) - Was als unbeschwerter Sommerurlaub begann, endete für eine Familie aus Des Plaines (Illinois) im Albtraum: Brenda Correa (40) und ihre beiden Söhne Leo (14) und Armando (13), kamen bei einer Mexiko -Reise auf tragische Weise ums Leben.

Brenda Correa (40) und ihre beiden Söhne Leo (14) und Armando (13) starben durch eine unbemerkte Vergiftung. © Screenshot/GoFundMe/Help Return Brenda and Sons to Chicago

Laut dem Daily Herald befand sich die Familie für den Urlaub im Haus von Verwandten im mexikanischen Bundesstaat Michoacán.

Als am 2. Juli mehrere Anrufe unbeantwortet blieben, wurde ein Onkel misstrauisch und sah nach - dann entdeckte er eine schreckliche Szene: Beide Jungen lagen tot in der Nähe ihrer Betten, ihre Mutter war leblos in der Dusche.

Die örtlichen Behörden untersuchen den Vorfall noch, wahrscheinlich starb die Familie aber an einer Vergiftung mit Kohlenstoffmonoxid.

Schon geringe Mengen davon können tödlich sein, besonders wenn man schläft und die Symptome nicht bemerkt.

Das farb- und geruchlose Gase sorgt in Mexiko immer wieder für ähnliche Vorfälle, meist durch defekte Gasgeräte und schlechte Belüftung.