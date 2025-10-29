 2.284

Schock-Notiz neben Leiche: Journalist nach Berichten über Drogenbanden ermordet

Nach seiner Berichterstattung über Drogenbanden ist ein mexikanischer Journalist ermordet worden. Neben seiner Leiche fand man offenbar eine Warnung.

Von Christian Beck

Durango (Maxiko) - Der mexikanische Journalist Miguel Ángel Beltrán ist nach Berichterstattung über Drogenkartelle tot aufgefunden worden. Neben seiner Leiche wurde offenbar eine schonungslose Warnung hinterlassen.

Der mexikanische Journalist Miguel Ángel Beltrán ist vermutlich aufgrund seiner Berichterstattung ermordet worden.  © Screenshot/TikTok/miguelngelbeltran55

"Wegen der Verbreitung falscher Anschuldigungen gegen die Bevölkerung von Durango", stand laut lokalen Medien auf einem Notizzettel, neben der Leiche Beltráns. Laut Einschätzung von CNN konnte der Inhalt der Nachricht nicht unabhängig bestätigt werden. Allerdings sei eine derartige Warnung bei Kartellmorden üblich.

Die Staatsanwaltschaft des mexikanischen Bundesstaats Durango bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die Ermordung des Journalisten.

Beltráns Leiche wurde am Samstag (Ortszeit) in einer Decke gehüllt entlang einer Schnellstraße zwischen dem nordwestlichen Durango und der Stadt Mazatlán im Nachbarstaat Sinaloa entdeckt.

Mexikos Polizei kämpft bereits seit Jahren gegen Drogenbanden. (Symbolfoto)  © Felix Marquez/dpa

Miguel Ángel Beltrán arbeitete für verschiedene Medien, betrieb einen Blog und einen Account bei TikTok. Er berichtete auch über Kriminalität. Einige Tage vor seinem Tod veröffentlichte er dort ein Video über die Festnahme eines mutmaßlichen Bandenführers, berichtete CNN.

Mexiko zählt weltweit zu eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Immer wieder kommt es im Land zur Ermordung von Medienvertretern.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/miguelngelbeltran55//Felix Marquez/dpa

