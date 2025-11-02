 1.537

Tragisches Unglück: 23 Tote und mehrere Verletzte nach Explosion im Supermarkt

Bei einem tragischen Unglück in einer mexikanischen Stadt sind 23 Personen bei einer Explosion in einem Supermarkt ums Leben gekommen.

Von Andrea Sosa Cabrios

Hermosillo (Mexiko) - Bei einer Explosion in einem Einzelhandelsgeschäft im Nordwesten Mexikos sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen.

Ein Polizist steht in der Nähe eines durch ein Feuer zerstörten Lebensmittelladens.
Ein Polizist steht in der Nähe eines durch ein Feuer zerstörten Lebensmittelladens.  © Abraham Tellez/AP/dpa

Unter den Opfern des Unglücks in der Stadt Hermosillo seien mehrere Kinder, hinzu kämen elf Verletzte, teilte der Gouverneur des Bundesstaates Sonora mit.

Präsidentin Claudia Sheinbaum (63) drückte den Hinterbliebenen auf der Plattform X ihr Beileid aus.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in einem Discounter-Laden im Stadtzentrum, der danach in Flammen aufging.

Eine Nachbarin sagte dem Sender "Milenio TV", vor dem Brand sei das Licht ausgegangen und eine Explosion zu hören gewesen.

Beschädigte Fahrzeuge parken vor einem durch ein Feuer zerstörten Lebensmittelgeschäft in Hermosillo im mexikanischen Bundesstaat Sonora.
Beschädigte Fahrzeuge parken vor einem durch ein Feuer zerstörten Lebensmittelgeschäft in Hermosillo im mexikanischen Bundesstaat Sonora.  © Abraham Tellez/AP/dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Sonora ermittelt zur Ursache des Unglücks. Einen Anschlag schloss die Polizei aus.

