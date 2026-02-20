Schüsse auf Spielplatz: Zwei Tote, mehrere Kinder verletzt
San Francisco del Rincón (Mexiko) - Ein lauer Abend, spielende Kinder, Mütter auf Parkbänken, doch plötzlich zerreißt ein Kugelhagel die Idylle: Bewaffnete Täter haben in Mexiko das Feuer auf einem belebten Spielplatz eröffnet. Zwei Menschen starben, und mehrere Kinder wurden verletzt.
Die Schüsse fielen am Dienstagabend gegen 22 Uhr in San Francisco del Rincón im Bundesstaat Guanajuato, wie The Rio Times berichtet.
Laut Augenzeugen sollen rund 20 Schüsse gefallen sein - mitten in einem Park voller spielender Kinder.
Ein 36-jähriger Mann starb noch am Tatort. Ein 24-Jähriger erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Gouverneurin von Guanajuato, Libia Dennise García, mitteilte.
Laut García wurden mehrere Kinder und auch Jugendliche bei dem Kugelhagel verletzt.
Drei der jungen Opfer konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen, fünf weitere werden noch behandelt. Nach Behördenangaben sind alle Überlebenden außer Lebensgefahr.
Im betroffenen Viertel gibt es schon länger Probleme
Eine Mutter schildert gegenüber AFP die dramatischen Sekunden des Angriffs: "Ich badete gerade meine kleine Tochter, als ich etwa 20 Schüsse hörte."
Als sie nach draußen lief, sah sie panische Szenen: Frauen schrien verzweifelt nach ihren Kindern, riefen immer wieder, dass sich Kinder im Park befänden.
An umliegenden Häusern sind Einschusslöcher zu sehen. Ein Opfer wurde von mehreren Metallsplittern im Rücken getroffen.
Anwohner berichten, dass sich in dem Viertel immer wieder Bandenmitglieder aufhalten würden - ohne spürbare Polizeipräsenz. "Mit diesem Vorfall waren es jetzt vier Schießereien hier", erklärte eine Nachbarin.
Besonders tragisch: In der nahe gelegenen Kirche fanden am Abend Aktivitäten statt, viele Kinder waren deshalb noch draußen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Mario ARMAS / AFP