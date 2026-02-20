Schüsse auf Spielplatz: Zwei Tote, mehrere Kinder verletzt

San Francisco del Rincón (Mexiko) - Ein lauer Abend, spielende Kinder, Mütter auf Parkbänken, doch plötzlich zerreißt ein Kugelhagel die Idylle: Bewaffnete Täter haben in Mexiko das Feuer auf einem belebten Spielplatz eröffnet. Zwei Menschen starben, und mehrere Kinder wurden verletzt.

Etwa 20 Schüsse sollen auf dem Spielplatz gefallen sein. © Mario ARMAS / AFP

Die Schüsse fielen am Dienstagabend gegen 22 Uhr in San Francisco del Rincón im Bundesstaat Guanajuato, wie The Rio Times berichtet.

Laut Augenzeugen sollen rund 20 Schüsse gefallen sein - mitten in einem Park voller spielender Kinder.

Ein 36-jähriger Mann starb noch am Tatort. Ein 24-Jähriger erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Gouverneurin von Guanajuato, Libia Dennise García, mitteilte.

Laut García wurden mehrere Kinder und auch Jugendliche bei dem Kugelhagel verletzt.

Drei der jungen Opfer konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen, fünf weitere werden noch behandelt. Nach Behördenangaben sind alle Überlebenden außer Lebensgefahr.