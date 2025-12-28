Schlimmer Busunfall an Heiligabend: Zehn Tote, 32 Verletzte
Mexiko - Bei einem Busunfall im Osten Mexikos sind mindestens zehn Menschen getötet worden. 32 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden im Bundesstaat Veracruz am Donnerstag mitteilten.
Der Unfall ereignete sich an Heiligabend in der Stadt Zontecomatlán. Der Bus war von Mexiko-Stadt in Richtung Chicontepec unterwegs.
"Zum jetzigen Zeitpunkt sind neun Erwachsene und ein Kind als tot bestätigt worden", erklärte das Büro des Bürgermeisters von Zontecomatlán.
Die Gemeinde veröffentlichte zudem eine Liste mit den 32 Verletzten und den Krankenhäusern, in die sie jeweils eingeliefert wurden.
Tödliche Verkehrsunfälle, oft mit Bussen oder Lkw, sind in Mexiko keine Seltenheit. Häufig sind zu schnelles Fahren oder mechanische Defekte die Ursache.
Ende November waren bei einem Unfall im westlichen Bundesstaat Michoacán zehn Menschen ums Leben gekommen und 20 weitere verletzt worden.
