Von heißem Asphalt begraben: Reise-Influencerin erliegt schweren Verbrennungen

Cancún (Mexiko) - Die Reise-Influencerin Elise Caffee, besser bekannt als "3kidstravel", ist an den Folgen eines tragischen Verkehrsunfalls gestorben. Die 45-Jährige kämpfte fast eine Woche um ihr Leben, bevor sie letztendlich ihren schweren Verletzungen erlag.

Bei dem schweren Verkehrsunfall kippte ein Laster mit heißem Asphalt um. © Montage: Instagram/Screenshot/elisecaffeeupdates

Caffee war am 6. März mit ihrem Ehemann auf dem Weg zu einer Hochzeit in Cancún, als sie in eine Massenkarambolage mit zehn beteiligten Autos verwickelt wurde.

Besonders schlimm: Ein mit heißem Asphalt beladener Laster kippte dabei um. Die Mutter von drei Kindern wurden unter den sengend heißen Massen begraben und erlitt schwerste Verbrennungen.

Nach der Erstversorgung in Mexiko brachte man sie in kritischem Zustand nach Salt Lake City, wo Spezialisten eines Zentrums für Verbrennungen um ihr Leben kämpften.

Ihre Fans wurden dabei stetig über die Instagram-Seite "elisecaffeeupdates" auf dem Laufenden gehalten.