Trauer um "James Bond"-Star: Emilio Echevarría im Alter von 80 Jahren verstorben

Echevarrías Schauspielkarriere erstreckte sich über fast fünf Jahrzehnte, in denen er in zahlreichen Filmen mitwirkte.

Die traurige Nachricht wurde am vergangenen Sonntag von der Mexikanischen Akademie der Filmwissenschaften bekannt gegeben. Der Schauspieler verstarb in Mexico City .

Besonders in Erinnerung geblieben sind seine Rollen an der Seite von Brad Pitt (61) in "Babel" und in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag".

Der Schauspieler hinterlässt seine Tochter Lourdes, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist und in mehreren mexikanischen Filmen zu sehen war.