Waffen, Sprengstoff und Drogen: Ermittler finden ausgekleideten Grenz-Tunnel
Tijuana (Mexiko) - Riesen-Coup für die mexikanische Polizei! In der Grenzstadt Tijuana sind die Ermittler auf einen riesigen unterirdischen Tunnel gestoßen
In einer Wohnung im Viertel Nueva Tijuana führt eine Leiter einen selbst gebauten Schacht hinab. In 6,30 Meter Tiefe fanden die Ermittler einen vollständig ausgekleideten Tunnel - inklusive eigener Beleuchtung und Belüftung.
Der Gang führt gut 265 Meter weit in Richtung US-amerikanische Landesgrenze, heißt es in einer Pressemitteilung der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft.
Bei der Entdeckung des Tunnels handelte es sich um einen Zufallsfund. Eigentlich galt der Durchsuchungsbefehl nämlich der Wohnung oberhalb des Tunnels, weil der Bewohner mehrfach gegen die Bundesgesetze über Schusswaffen und Sprengstoff und das Allgemeine Gesundheitsgesetz verstoßen hatte.
In der Wohnung stellten die Beamten fest, dass die Räume als möglicher Lager-, Logistik- und Umschlagplatz für Waffen, Sprengstoffe und illegale Substanzen dienten.
Die Einsatzkräfte fanden Patronenhülsen, mutmaßliches Methamphetamin und Marihuana, Mobiltelefone sowie belastende Dokumente.
Tunnel endete im Lagerraum eines Einkaufsladens
Zudem teilten die Behörden mit, dass der Tunnel über ein elektronisches Transportsystem verfügt. So ist in einem Video auf Facebook zu sehen, wie einer der Ermittler kniend auf den Schienen durch den Tunnel fährt.
Laut einem Bericht des US-Nachrichtensenders "Fox News", führte der Tunnel in den Lagerraum eines Einkaufsladens mit dem Namen "Buy 4 less", direkt hinter der Grenze im Stadtteil Otay Mesa.
Titelfoto: Fotomontage. Fiscalía General de la República