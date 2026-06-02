Waffen, Sprengstoff und Drogen: Ermittler finden ausgekleideten Grenz-Tunnel

Tijuana (Mexiko) - Riesen-Coup für die mexikanische Polizei! In der Grenzstadt Tijuana sind die Ermittler auf einen riesigen unterirdischen Tunnel gestoßen

Der Tunnel selbst verfügte über Elektrizität und ein eigenes Belüftungssystem. © Fiscalía General de la República

In einer Wohnung im Viertel Nueva Tijuana führt eine Leiter einen selbst gebauten Schacht hinab. In 6,30 Meter Tiefe fanden die Ermittler einen vollständig ausgekleideten Tunnel - inklusive eigener Beleuchtung und Belüftung.

Der Gang führt gut 265 Meter weit in Richtung US-amerikanische Landesgrenze, heißt es in einer Pressemitteilung der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft.

Bei der Entdeckung des Tunnels handelte es sich um einen Zufallsfund. Eigentlich galt der Durchsuchungsbefehl nämlich der Wohnung oberhalb des Tunnels, weil der Bewohner mehrfach gegen die Bundesgesetze über Schusswaffen und Sprengstoff und das Allgemeine Gesundheitsgesetz verstoßen hatte.

In der Wohnung stellten die Beamten fest, dass die Räume als möglicher Lager-, Logistik- und Umschlagplatz für Waffen, Sprengstoffe und illegale Substanzen dienten.

Die Einsatzkräfte fanden Patronenhülsen, mutmaßliches Methamphetamin und Marihuana, Mobiltelefone sowie belastende Dokumente.