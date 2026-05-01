Schönheitskönigin brutal ermordet aufgefunden: Schwiegermutter festgenommen

Mexiko/Venezuela - Die ehemalige Schönheitskönigin Carolina Flores Gómez (†27) wurde am 15. April leblos in ihrer Wohnung in Mexiko aufgefunden. Schnell geriet ihre Schwiegermutter (63) in den Fokus der Ermittlungen. Nun konnte die Verdächtige nach einer internationalen Fahndung schließlich in Venezuela festgenommen werden.

Carolina Flores Gómez (†27) wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/carolinaff444

Die 27-jährige Carolina Flores wurde nach bisherigen Ermittlungen mit mehreren Schüssen in Gesicht, Hals und Kopf getötet.

Ein angebliches Überwachungsvideo, das im Netz viral gegangen ist, soll zeigen, wie ihre Schwiegermutter Erika Herrera die frischgebackene Mutter im Wohnhaus verfolgt und schließlich auf sie schießt - offenbar aus Eifersucht.

Wie die Staatsanwaltschaft von Mexiko berichtet, erließ ein Richter unmittelbar nach der Tat einen Haftbefehl gegen Herrera.

Die Frau setzte sich jedoch ab und war mehrere Tage auf der Flucht.

Am Donnerstag (Ortszeit) gelang es schließlich den venezolanischen Behörden, Erika Herrera aufzuspüren und festzunehmen.