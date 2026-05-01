Schönheitskönigin brutal ermordet aufgefunden: Schwiegermutter festgenommen
Mexiko/Venezuela - Die ehemalige Schönheitskönigin Carolina Flores Gómez (†27) wurde am 15. April leblos in ihrer Wohnung in Mexiko aufgefunden. Schnell geriet ihre Schwiegermutter (63) in den Fokus der Ermittlungen. Nun konnte die Verdächtige nach einer internationalen Fahndung schließlich in Venezuela festgenommen werden.
Die 27-jährige Carolina Flores wurde nach bisherigen Ermittlungen mit mehreren Schüssen in Gesicht, Hals und Kopf getötet.
Ein angebliches Überwachungsvideo, das im Netz viral gegangen ist, soll zeigen, wie ihre Schwiegermutter Erika Herrera die frischgebackene Mutter im Wohnhaus verfolgt und schließlich auf sie schießt - offenbar aus Eifersucht.
Wie die Staatsanwaltschaft von Mexiko berichtet, erließ ein Richter unmittelbar nach der Tat einen Haftbefehl gegen Herrera.
Die Frau setzte sich jedoch ab und war mehrere Tage auf der Flucht.
Am Donnerstag (Ortszeit) gelang es schließlich den venezolanischen Behörden, Erika Herrera aufzuspüren und festzunehmen.
Erika Herrera wird nach Mexiko ausgeliefert
Herrera wurde in einer über eine Online-Plattform angemieteten Wohnung in Caracas (Venezuela) festgenommen. Sie wurde international von Interpol gesucht.
Seit ihrer Festnahme befindet sie sich in Gewahrsam. Die Behörden bereiten nun das Auslieferungsverfahren nach Mexiko vor, wo sie sich wegen des mutmaßlichen Femizids vor Gericht verantworten soll.
Der Fall hat in Mexiko große Bestürzung ausgelöst. Die Ermittlungen der Behörden dauern weiterhin an.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/carolinaff444, X/Screenshot/Fiscalía CDMX