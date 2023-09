Model stirbt nach Beauty-OP an Nierenversagen, Arzt soll dubiose Substanz gespritzt haben

Buenos Aires (Argentinien) - Tragisch. Das argentinische Model Silvina Luna (†43) verstarb an den Folgen einer verpfuschten Beauty-OP. Es war offenbar nicht der erste Kunstfehler, den der behandelnde Arzt Doktor Anibal Lotocki beging. Doch der Scharlatan macht offenbar munter weiter.

Silvina Luna (†43) starb offenbar an den Folgen eines stümperhaften Beauty-Eingriffes. © Instagram/silvinalunaoficial

Sie wollte sich den Po machen lassen und bezahlte mit ihrem Leben...

In ihrer Heimat Argentinien galt Silvina Luna als Star - Millionen folgten dem Model in den sozialen Netzwerken. Nun ist die 43-Jährige tot, teilte ihr Anwalt gegenüber dem Sender C5N mit.

Todesursache: Nierenversagen - mutmaßlich ausgelöst durch eine verpfuschte "Brazilian Butt Lift"-Operation von 2011.

Zunächst schien zunächst alles wie gewünscht zu laufen. Doch 2015 klagte Silvaina über starke Schmerzen, Ärzte stellten bei der damals 35-jährigen Nierensteine fest. Plötzlich stand die Schock-Diagnose Niereninsuffizienz und Hyperkalzämie im Raum. Silvaina wurde zur Dialysepatientin. Doch ihr Zustand verschlechterte sich rapide.

Im Juni kam Silvina auf die Intensivstation, 79 Tage lang. Bis zuletzt hoffte die beliebte Fernsehmoderatorin noch auf eine Nierentransplantation. Am Donnerstag verstarb Silvina Luna in einem Krankenhaus in Italien.