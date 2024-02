Produzent von MTV-Show (†28) stirbt nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit

New York (USA) - Jared March produzierte für den US-amerikanischen Sender MTV die Reality-TV-Show "The Challenge", reiste dafür sogar nach Südafrika. Nun ist der 28-Jährige tot.

Besonders tragisch: Jared heiratete am 30. Dezember 2023 seine langjährige Freundin Brittany Greene (30), der er im September den Heiratsantrag machte. "Das Jahr als Greene begonnen und mit March zum Ende gebracht", schrieb Jareds Frau in einem emotionalen Beitrag auf Instagram.

In Jareds letztem Posting am 19. Januar gratulierte er noch seiner geliebten Mutter zum Geburtstag. Unter diesem sammeln sich nun zahlreiche Kommentare von Fans und Followern, die ihr Beileid bekunden. "Ruhe in Frieden", schreibt beispielsweise eine Person. "Gott schütze dich Kumpel. Deine Mutter muss so stolz auf dich sein", äußerte ein anderer.

In einem älteren Beitrag schrieb seine Frau folgende Worte: "Durch die Höhen und Tiefen werden wir stärker und ich verliebe mich noch mehr in dich." Sie selbst hat sich noch nicht öffentlich zum Tod ihres Mannes geäußert.