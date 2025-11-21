Alleinreisende Frau erlebt Albtraum-Moment auf Rundreise

Sri Lanka - Wie gefährlich ist es, als Frau allein zu reisen? Schockierende Aufnahmen einer jungen Neuseeländerin haben eine hitzige Debatte entfacht.

In aller Öffentlichkeit wurde die junge Reisende Zeuge eines perversen Vorfalls. © Screenshot/Instagram/@molsgonewild

Molly bezeichnet sich selbst als "Solo Traveller" und teilt in den sozialen Medien regelmäßig Eindrücke von ihren Reisen an die schönsten Orte der Welt.

Während ihrer jüngsten Reise, bei der sie mit einem dreirädrigen "Tuk-Tuk" alleine die Inselnation Sri Lanka erkundete, wurde Molly jedoch Zeuge eines Vorfalls, der seither für Aufregung im Netz sorgt.

Während die blonde Frau mit ihrem typisch asiatischen Fortbewegungsmittel auf den Straßen unterwegs war, traf sie auf einen jungen Einheimischen, der zunächst vor ihr auf einem Motorroller gefahren sei und sie immer wieder ausgebremst habe.

Molly teilte auf ihrem Instagram-Kanal die Szenen einer anschließenden Diskussion mit besagtem Mann.

Dazu schrieb sie: "Ich habe darüber nachgedacht, dies zu veröffentlichen - aber das ist die Realität von Alleinreisen als Frau."

Beim Anblick ihres Videos wurde deutlich, was sie damit meinte.