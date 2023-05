Mutter erleidet plötzlich Anfall in Küche, die Reaktion ihrer Kinder überrascht

Virginia (USA) - Als würde der Alltag mit Kindern nicht schon genug Trubel mit sich bringen, kämpft Rachel Poole aus Virginia jeden Tag gegen einen unsichtbaren Feind, der jederzeit zuschlagen könnte und in ihrem Körper lauert.

Auf Instagram und TikTok geht die Frau aus Virginia ganz offen mit ihrer Krankheit um und zeigt in zahlreichen Videos, wie so ein Anfall aussehen kann.

Ihre Familie weiß mittlerweile, wie sie mit den Auswirkungen der funktionellen neurologischen Störung bei Rachel umzugehen hat. Trotzdem ist es überraschend zu sehen, wie entspannt vor allem ihre Kinder sich in diesen Situationen verhalten.

Rachel und ihr Mann haben zwei Kinder, die mittlerweile mit dem Leiden ihrer Mutter umzugehen wissen. © Bildmontage: Screenshot Instagram/rlpoole22

In einem ihrer Clips sieht man zunächst eine ganz normale Szene aus dem Alltag einer Familie: Rachels Kinder, Isabella und Justin, sitzen während einer Mahlzeit am Esstisch, während ihre Mutter hinter ihren Rücken in der Küche hantiert.

Da passiert es: Rachel bekommt einen Anfall, droht, aus dem Stand umzufallen.

Als ihre aufmerksame Tochter die plötzliche Stille bemerkt und sich umdreht, sieht sie, wie ihre Mutter völlig abwesend im Raum umher wankt. Sofort springt das Mädchen auf und stützt Rachel von hinten.

Rachels Mann, der im Rollstuhl sitzt, konnte die Szene über eine Überwachungskamera beobachten und gibt seinen Kindern über ein Sprechgerät Anweisungen, was als Nächstes zu tun ist.

Sohnemann Justin boxt seiner Mutter beherzt in den Magen, um ihr zu helfen, das Bewusstsein wiederzuerlangen. Doch erst ein heftiger Faustschlag von Isabella bringt die zweifache Mutter, die mittlerweile auf den Boden gesunken ist, wieder zurück.

Und dann, als wäre nichts gewesen, gehen die Kinder zurück an den Tisch, um weiter zu essen. Die Krankheit ihrer Mutter gehört für sie mittlerweile einfach dazu.

"Ich muss mir nie Sorgen machen", meint Rachel stolz. "Sie stehen hinter mir. Wortwörtlich."