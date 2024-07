Eiskalte Rache: Mutter stellt skrupellosen Eisverkäufer bloß!

Eine Frau aus den USA schmiedete einen Racheplan, nachdem ein Eisverkäufer ihre Tochter abgezogen hatte. (Symbolbild) © 123rf/kitzcorner

Auf Reddit erzählte eine Mutter, wie ihre Tochter letzten Sommer nur ein kühles Eis holen wollte, aber traurig zurückkam.

Sie fragte ihr Kind, was passiert sei, und es antwortete: "Ich habe den Eisverkäufer nach dem Wechselgeld gefragt. Er gab mir diesen Lolli und fuhr weg, bevor ich etwas sagen konnte."

Besonders traurig daran ist, dass die Kleine Lollis eigentlich gar nicht mag!

Doch anstatt sich zu beschweren, schmiedete die Frau einen fiesen Racheplan.

"Ich ging zu Costco (amerikanische Supermarktkette) und kaufte ein paar Schachteln Eis. In den nächsten Wochen teilte mein Kind sein Eis mit allen Kindern in unserer Nachbarschaft", so die Mutter in ihrem Post.

Als der Familie das Eis ausging, halfen andere Eltern mit, kleine Snacks für die spielenden Kinder zu besorgen.