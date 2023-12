Mutter und Kinder von Auto angefahren: Schüler leisten Außergewöhnliches

Die Schüler versammelten sich um das Auto und hoben es an, damit Mutter und Sohn befreit werden konnten. © Screenshot/X/@Derek_Photog

Die Bilder einer Überwachungskamera auf dem Parkplatz der Schule Layton Christian Academy im US-Bundesstaat Utah zeigen die dramatische Rettungsaktion.

Bridgette Ponson, ihr zweijähriger Sohn und ihre dreijährige Tochter waren gerade zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich unter die Räder eines Autos gerieten. Wie KSL.com berichtete, sei die Fahrerin von der Sonne geblendet worden und übersah dadurch die Familie.

Während die Dreijährige von alleine unter dem Auto hervorkrabbeln konnte, waren Mutter und Sohn gefangen. Chris Crowder, Geschäftsführer der Christian Academy, sah das Unglück und reagierte geistesgegenwärtig. Er rannte in die Schule und trommelte mehr als 20 seiner Schüler zusammen.

Die Videoaufnahmen zeigen, wie die Helfer über den Parkplatz in Richtung Unfallort rennen, sich um das Auto verteilen und den Wagen anheben. Ein Mitglied der US Air Force, der zufällig in der Nähe war, packte mit an.