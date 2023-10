Nach Sex-Treffen: Frau schickt zig Männer mit perfidem Trick in den Tod!

Ohio (USA) - Nach schönen Minuten war es plötzlich vorbei! Rebecca Auborn (33) schickte nach gekauften Sex-Treffen mindestens vier Männer in den Tod.

Rebecca Auborn (33) muss sich nun vor Gericht verantworten. © Ohio Attorney General

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Ohio (USA) wurde die 33-Jährige des räuberischen Mordes überführt.

Demnach habe Auborn Männer zum Sex getroffen, ihnen dann heimlich eine tödliche Dosis Drogen untergejubelt und die sterbenden Männer auch noch ausgeraubt.

"Kaufen Sie keinen Sex in Ohio. Es ruiniert Leben und könnte Ihres kosten", schrieb Dave Yost (66), der Generalstaatsanwalt, in der Pressemitteilung am Freitag.

Darin kündigte der 66-Jährige an, dass eine Grand Jury Auborn wegen mehreren Straftaten angeklagt habe.

Darunter viermal wegen Mordes, viermal wegen fahrlässiger Tötung, fünf Fälle schweren Raubes und fünf Fälle schwerer Körperverletzung sowie fünf Fälle von Bestechlichkeit eines anderen mit Drogen, Manipulation von Beweismitteln und Drogenhandels.