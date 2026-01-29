Nach tödlichen Schüssen: Polizei riegelt Gemeinde komplett ab

Mistissini (Kanada) - In einer indigenen Gemeinde in Kanada herrscht seit Donnerstag Ausnahmezustand.

Die indigene Gemeinde steht nach dem Vorfall unter Schock. (Archivbild) © COLE BURSTON / AFP

Wie die Gemeinde auf Facebook berichtet, kam es am Donnerstagmorgen in der Cree Nation of Mistissini zu einer Schießerei mit mehreren Todesopfern. Der Täter befindet sich weiterhin auf freiem Fuß.

Infolge des Vorfalls wurden sämtliche Schulen, Ämter und öffentlichen Einrichtungen geschlossen. Zudem gelten vorübergehend Reisebeschränkungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Die Polizei ist im Großeinsatz vor Ort.

Chief Michael Petawabano richtete sich am Donnerstag um 6.40 Uhr (Ortszeit) in einer Erklärung an die Bevölkerung und rief dazu auf, zu Hause zu bleiben.

Zudem wird ausdrücklich darum gebeten, die Türen verschlossen zu halten und den Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden zu folgen.