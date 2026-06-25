"Nahtoderfahrung": Passagiere sitzen stundenlang bei 50 Grad in Schnellzug fest

Basel/Paris - Passagiere eines TGV erlebten einen regelrechten Hitze-Horror: Auf dem Weg von Basel nach Paris kam es zu einer Panne. Hunderte Fahrgäste saßen bei 50 Grad für mehrere Stunden in dem Zug fest.

Ein TGV strandete zwischen Basel und Paris. Hunderte Fahrgäste saßen bei brütender Hitze fest. (Symbolfoto) © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Eine betroffene Passagierin meldete sich nach dem Vorfall am Montagnachmittag bei dem Portal "20 Minuten". Dort erklärte sie, dass der französische Schnellzug gegen 16.30 Uhr auf Höhe Dijon wegen einer Panne zum Stehen kam.

Was folgte, waren schweißtreibende Stunden. Das Zugpersonal habe seinen Fahrgästen nicht erlaubt, die Bahn zu verlassen. Ein anderer Zug sollte das Pannenfahrzeug zum Bahnhof Dijon schieben.

Doch während die Passagiere auf die Abschleppaktion warteten, herrschten im Inneren Temperaturen von bis zu 50 Grad, wie die Frau weiter berichtet. "Wir waren etwa zwei Stunden lang im Zug eingesperrt, ohne Klimaanlage und bei nicht aushaltbarer Hitze. Einige Leute kollabierten."

Nachdem die Fahrgäste bereits zwei Stunden in der brütenden Hitze gesessen hatten, sei das Wasser ausgegangen - die Stimmung kippte. Es soll zu einem Handgemenge mit dem Zugpersonal gekommen sein, ehe die Passagiere die Türen über die Notöffnung geöffnet haben.