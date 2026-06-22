Emotionaler Abschied: Pilot wird beim letzten Flug von seiner eigenen Tochter überrascht

USA - Nach mehr 22 Jahren bei Southwest Airlines startete ein Pilot seinen letzten Flug . Bevor die Maschine abheben konnte, wurde er von einer emotionalen Ansprache seiner Co-Pilotin überrascht - die gleichzeitig seine Tochter ist!

Die Tochter von Jim Curtis hielt eine emotionale Ansprache zu seinem letzten Flug. © Screenshot/southwestair

Die Fluggesellschaft postete die niedliche Rede auf ihrem TikTok-Kanal.

"Unser heutiger Kapitän, Jim Curtis, feiert heute seinen 65. Geburtstag", erklärte die Co-Pilotin.

Sie fügte hinzu, dass dieser Geburtstag in der Luftfahrtbranche den verpflichtenden Ruhestand für Piloten markiere - an diesem Tag flog er also seinen allerletzten Flug als Captain.

Curtis war bereits seit 43 Jahren Pilot: Zuerst diente er 21 Jahre lang in der Luftwaffe, dann arbeitete er 22 Jahre für die Airline.

"Ich fühle mich sehr geehrt, heute seine Co-Pilotin zu sein, weil Captain Curtis mein ganzes Leben lang ein Mentor für mich war. Er war der Grund, warum ich Pilotin werden wollte."

Sie fügte ergänzend hinzu: "Neben seiner Tätigkeit als Pilot hat er mir außerdem beigebracht zu laufen, zu sprechen und Fahrrad zu fahren (...) weil Captain Curtis mein Papa ist!"

Er sei ihr ganzes Leben lang der Erste gewesen, der ihr gesagt habe, wie stolz er auf sie und ihre Geschwister sei. Heute sei nun der Moment gekommen, an dem sie ihm genau das zurückgeben könne.

Bei den Fluggästen brach sofort Applaus und Jubel aus. Für die beiden sei dieser letzte gemeinsame Flug ein Traum gewesen, der endlich wahr geworden sei - ein Moment, den sie nie vergessen werden.