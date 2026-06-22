Emotionaler Abschied: Pilot wird beim letzten Flug von seiner eigenen Tochter überrascht
USA - Nach mehr 22 Jahren bei Southwest Airlines startete ein Pilot seinen letzten Flug. Bevor die Maschine abheben konnte, wurde er von einer emotionalen Ansprache seiner Co-Pilotin überrascht - die gleichzeitig seine Tochter ist!
Die Fluggesellschaft postete die niedliche Rede auf ihrem TikTok-Kanal.
"Unser heutiger Kapitän, Jim Curtis, feiert heute seinen 65. Geburtstag", erklärte die Co-Pilotin.
Sie fügte hinzu, dass dieser Geburtstag in der Luftfahrtbranche den verpflichtenden Ruhestand für Piloten markiere - an diesem Tag flog er also seinen allerletzten Flug als Captain.
Curtis war bereits seit 43 Jahren Pilot: Zuerst diente er 21 Jahre lang in der Luftwaffe, dann arbeitete er 22 Jahre für die Airline.
"Ich fühle mich sehr geehrt, heute seine Co-Pilotin zu sein, weil Captain Curtis mein ganzes Leben lang ein Mentor für mich war. Er war der Grund, warum ich Pilotin werden wollte."
Sie fügte ergänzend hinzu: "Neben seiner Tätigkeit als Pilot hat er mir außerdem beigebracht zu laufen, zu sprechen und Fahrrad zu fahren (...) weil Captain Curtis mein Papa ist!"
Er sei ihr ganzes Leben lang der Erste gewesen, der ihr gesagt habe, wie stolz er auf sie und ihre Geschwister sei. Heute sei nun der Moment gekommen, an dem sie ihm genau das zurückgeben könne.
Bei den Fluggästen brach sofort Applaus und Jubel aus. Für die beiden sei dieser letzte gemeinsame Flug ein Traum gewesen, der endlich wahr geworden sei - ein Moment, den sie nie vergessen werden.
Jim Curtis sucht Hilfe bei den Fluggästen
Sichtlich emotional richtete sie danach einige Worte an ihren Vater persönlich: "Herzlichen Glückwunsch, Papa! Du hast eine unglaubliche Karriere hinter dir. Danke für alles, was du mir beigebracht hast."
Kurz darauf griff auch Curtis zum Bordmikrofon und richtete eine für ihn wichtige Frage an die Fluggäste, welche die Stimmung auflockerte. Er erklärte, dass das Vater-Tochter-Gespann bereits den gesamten Monat Flüge zusammen gehabt habe - währenddessen sei jedoch eine Diskussion aufgekommen.
Denn seine Tochter arbeitet nun seit vier Monaten bei Southwest Airlines, habe einen Vollzeitjob - ist aber immer noch in seinem Handyvertrag mit drin!
Sofort fingen die Reisenden an zu lachen, doch der Ton änderte sich, als er eine wichtige Frage stellte, um ihre Diskussion zu beenden: "Wer denkt, sie sollte immer noch in meinem Handyvertrag bleiben? Bitte helft mir!"
Auch wenn die Frage sicherlich mit etwas Humor zu verstehen war, reagierten die Gäste ebenfalls humorvoll und buhten ihn aus - sehr zur Freude seiner Tochter.
Schmunzelnd gab der 65-Jährige schließlich nach: "Sie ist wohl für immer darin, schätze ich."
Titelfoto: Screenshot/southwestair