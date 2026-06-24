Mars schmeißt zwei Farben aus M&M's-Tüte: Dieser ältere Herr ist schuld

USA - Anfang der 1940er-Jahre gingen die ersten M&M's über die Ladentheke. Knapp 90 Jahre später müssen sich Liebhaber der bunten Schoko-Kugeln auf einschneidende Änderungen einstellen.

M&M’s ohne die Farben Blau und Braun? Das geht doch nicht! (Symbolfoto) © 123RF/rosinka79

Rot, Gelb, Grün, Blau, Orange und Braun - das sind die typischen Farben der Süßigkeiten. Zwei von ihnen, nämlich Blau und Braun, sollen künftig nicht mehr flächendeckend vertrieben werden.

Hersteller Mars kündigte an, eine spezielle US-Version produzieren und ab diesem Sommer bei Amazon vertreiben zu wollen. M&M's dieser Chargen sollen ohne Zusatz künstlicher Farbstoffe zum Verbraucher gelangen.

Das Unternehmen reagierte damit auf die "Make America Healthy Again"-Kampagne (Macht Amerika wieder gesund) von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (72). Der hatte zu Amtsantritt unter anderem angekündigt, künstliche Farbstoffe schrittweise abschaffen zu wollen.

Einfach umzusetzen ist der Plan allerdings nicht. Wie Fox Business und Wall Street Journal (WSJ) berichten, sei es schwieriger und kostspieliger als erwartet, natürliche Farbstoffe als Alternative zu finden.