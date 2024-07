Baby allein in Auto zurückgelassen: Hitzetod!

Rotterdam (Niederlande) - Rettungskräfte kämpften minutenlang um das Leben des Babys. Doch für das völlig dehydrierte Kind kam jede Hilfe zu spät, nachdem es ganz allein in einem überhitzten Auto in Rotterdam gefunden worden war.

Die niederländische Polizei hat bereits einen Mann festgenommen. Ob es sich um den Vater des Kindes handelt, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123rf/joseh51

Wie AD News unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete, hatten Zeugen das noch lebende Kind am Montag gegen 17 Uhr in einem Audi Q2 mit belgischem Kennzeichen entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen.

In dem Wagen, der in einem Industriegebiet abgestellt worden war, befand sich ein kleiner Junge ganz allein in seinem Kindersitz auf der Rückbank.

An dem Spätnachmittag lag die Temperatur in Rotterdam bei circa 25 Grad.

Die eingetroffenen Beamten schlugen das Fenster des Autos ein, um das Baby zu befreien. "Unsere Kollegen stellten fest, dass sich das Baby tatsächlich in einem sehr besorgniserregenden Zustand befand", teilte ein Sprecher mit.

Drei Rettungswagen und ein Hubschrauber eilten herbei, um das Kind zu retten. Doch den Sanitätern gelang es trotz minutenlanger Versuche nicht, das Baby wiederzubeleben.