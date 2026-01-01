 15.558

Flammen-Inferno: Kirchturm stürzt ein

In Amsterdam ist in der Silvesternacht eine große Kirche in Brand geraten. Der Turm der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt stürzte ein.

Von Michael Evers

Amsterdam - In Amsterdam ist in der Silvesternacht eine große Kirche in Brand geraten. Der Turm der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt stürzte ein, teilten die Sicherheitsbehörden mit.

Die Kirche stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Wohnungen in der Umgebung mussten sogar evakuiert werden.  © Remko De Waal/ANP/dpa

Eine große Zahl von Wohnungen in der Umgebung der Kirche sei evakuiert worden. Verletzte gab es nach ersten Berichten nicht.

Die Behörden warnten vor Funkenflug wegen starken Windes. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem Großaufgebot. Die Kirche sei erheblich beschädigt worden, hieß es.

Die Ursache des Brandes in dem rund 50 Meter hohen Turm, der nach Mitternacht ausbrach, ist noch nicht bekannt.

Die Behörden riefen Schaulustige auf, nicht zu der Kirche zu kommen und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen der Flammen auf das Kirchenschiff selbst zu verhindern.

Der Kirchturm stürzte ein.  © Remko De Waal/ANP/dpa

Kirchturm brannte schon mal ab

"Es ist ein sehr heftiger und schrecklicher Brand in dieser monumentalen Kirche", sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema, wie Medien berichteten. "Unsere erste Sorge und Priorität gilt nun dem Wohlergehen und den Häusern der unmittelbaren Anwohner."

Die Vondelkirche wurde 1872 erbaut und bis 1977 als römisch-katholische Kirche genutzt. Heute wird die neogotische Basilika anderweitig und für besondere Anlässe wie etwa Konzerte genutzt. Bereits 1904 zerstörte ein Brand den ursprünglichen Turm der Kirche.

Titelfoto: Remko De Waal/ANP/dpa

