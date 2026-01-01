Flammen-Inferno: Kirchturm stürzt ein

Amsterdam - In Amsterdam ist in der Silvesternacht eine große Kirche in Brand geraten. Der Turm der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt stürzte ein, teilten die Sicherheitsbehörden mit.

Die Kirche stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Wohnungen in der Umgebung mussten sogar evakuiert werden. © Remko De Waal/ANP/dpa

Eine große Zahl von Wohnungen in der Umgebung der Kirche sei evakuiert worden. Verletzte gab es nach ersten Berichten nicht.

Die Behörden warnten vor Funkenflug wegen starken Windes. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem Großaufgebot. Die Kirche sei erheblich beschädigt worden, hieß es.

Die Ursache des Brandes in dem rund 50 Meter hohen Turm, der nach Mitternacht ausbrach, ist noch nicht bekannt.

Die Behörden riefen Schaulustige auf, nicht zu der Kirche zu kommen und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen der Flammen auf das Kirchenschiff selbst zu verhindern.